L’auteur-compositeur-interprète Daniel Lavoie vient de se voir attribuer le prix Hommage du Gala Trille d’Or 2021.

Stéphanie Morin

La Presse

Ce prix, décerné par l’Association des professionnels de la chanson et de la musique (APCM), vise à souligner la contribution d’un artiste à l’industrie musicale francophone de l’Ouest ou de l’Ontario et au rayonnement de cette dernière sur la scène nationale et internationale.

Né au Manitoba, Daniel Lavoie a notamment enregistré 24 albums et participé au drame musical Notre-Dame de Paris en plus d’écrire des chansons pour plusieurs de ses pairs, dont Roch Voisine, Céline Dion et Bruno Pelletier.

Stef Paquette, président du conseil d’administration de l’APCM a déclaré par voie de communiqué : « Si on dressait une liste des grand(es) de la chanson franco-canadienne, Daniel Lavoie se retrouverait sans doute sur cette liste. C’est un grand artiste, qui a écrit et composé de grandes chansons et qui a connu de grands succès et une grande carrière. »

Le regretté Jean Malavoy a quant à lui remporté le prix Bâtisseur Paul Demers pour son implication dans divers organismes faisant la promotion de la musique francophone de l’Ouest ou de l’Ontario. Il a notamment travaillé au bureau franco-ontarien du Conseil des arts de l’Ontario et à la Nouvelle Scène d’Ottawa.