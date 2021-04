L’été montréalais vient de perdre une trame sonore importante : Cardi B, Foo Fighters et Post Malone ne fouleront pas la grande scène du parc Jean-Drapeau du 30 juillet au 1er août. Le festival Osheaga est de nouveau reporté, a annoncé le promoteur evenko jeudi matin.

Charles-Éric Blais-Poulin

La Presse

« En raison de l’évolution constante de la situation entourant la COVID-19 et de notre engagement envers la sécurité et la santé des festivaliers, c’est avec le cœur lourd que nous devons reporter la célébration officielle du 15e anniversaire d’Osheaga afin que cet évènement d’envergure puisse être célébré en toute sécurité et en style au parc Jean-Drapeau en 2022 », indique le festival sur Facebook et Twitter. Le rendez-vous électro îleSoniq et Lasso Montréal, nouveau festival country qui devait être lancé les 13 et 14 août, sont aussi reportés.

Les passes de 2020 — édition elle aussi reportée — et de 2021 d’Osheaga seront honorées l’an prochain, mais evenko offrira aux détenteurs de billet la possibilité de se faire rembourser.

Déjà en décembre 2020, les organisateurs avaient annoncé les trois têtes d’affiche du 15e rendez-vous de musique et d’arts malgré l’incertitude sanitaire. « Nous continuerons de mettre à jour le statut du festival, mais c’est avec espoir et optimisme que nous nous tournons vers l’avenir, car il y a bel et bien une lumière au bout du tunnel ! », écrivait alors evenko.

La lumière, décidément, scintille plus loin qu’espéré. Le Groupe CH, dont evenko fait partie, avait annoncé la veille le report de deux festivals de sa filiale Spectra, les Francos et le Festival de Jazz de Montréal, au mois de septembre. Le programmateur Laurent Saulnier a indiqué à La Presse qu’il jugeait peu probable la présence d’artistes internationaux lors de ces deux rendez-vous musicaux.

Pas étonnant, donc, que la présence des trois têtes d’affiche américaines n’était plus envisageable pour evenko, même si le promoteur diffusait des publicités pour l’évènement jusqu’à tout récemment. Le gouvernement de Justin Trudeau prévoit que tous les adultes canadiens qui le désirent auront reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19 d’ici le mois de septembre. D’ici là, un retour à la « normale » pour les évènements d’envergure semble peu probable.

« Si on attendait que tout soit clarifié, on ne serait pas prêts pour l’été », avait dit à La Presse Nick Farkas, vice-président à la programmation des concerts et des évènements d’evenko, en janvier. « Si tu ne confirmes pas les artistes, tu n’en auras pas. Ils vont être en Europe ou en Asie. »

Pour savoir si Cardi B, Foo Fighters et Post Malone se produiront finalement en Europe ou en Asie, il faudra attendre.

Rappelons que le Groupe CH s’était montré « inquiet », la semaine dernière, pour l’avenir de son festival Osheaga au parc Jean-Drapeau. Un nouveau plan directeur de la Ville de Montréal prévoit une réduction du site qui accueille les festivaliers et les artistes.

Bon an mal an, les trois jours de célébrations musicales accueillent quelque 130 000 visiteurs, dont environ 70 % proviennent de l’extérieur du Québec.