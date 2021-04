Le Festival de jazz et les Francos auront lieu en septembre

L’Équipe Spectra a annoncé mercredi matin que les Francos de Montréal et le Festival de jazz seront présentés en septembre.

Émilie Côté

La Presse

Le contexte sanitaire est encore trop incertain pour prévoir des tenues en juin et juillet. L’Équipe Spectra fait le pari que la situation sera plus « normale » en septembre. Elle espère pouvoir présenter des spectacles extérieurs en plus d’une programmation numérique.

Les Francos auront lieu du 9 au 12 septembre et le Festival de jazz suivra du 15 au 19 septembre.

« On a hâte de remettre de la musique dans le Quartier des Spectacles, a fait savoir par communiqué de presse Laurent Saulnier, vice-président de la programmation et des festivals à L’Équipe Spectra. Surtout, on a hâte de voir les grands sourires du public ! »

Bien entendu, les programmateurs suivront l’évolution de la pandémie et de la vaccination dans le respect des consignes sanitaires.

Pour ceux qui ont des billets pour les spectacles prévus en salle cet été, ils ont été reportés en 2022 ou le seront sous peu. Il faut consulter les sites web des deux festivals pour se tenir au courant.