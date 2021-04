La cérémonie des Juno, qui devait avoir lieu le 16 mai à Toronto, a été repoussée au 6 juin, ont annoncé les organisateurs de l’évènement.

Josée Lapointe

La Presse

« Par souci de prudence en réponse à l’évolution de la pandémie de COVID-19, l’Académie canadienne des arts et des sciences de l’enregistrement (CARAS) et ses partenaires, notamment la CBC et Insight Productions, ont pris la décision de reporter au mois de juin les célébrations du 50e anniversaire des Prix Juno à Toronto », dit le communiqué.

L’an dernier, la cérémonie des Juno, qui récompense les artisans de la musique canadienne, devait se dérouler devant public à Saskatoon le 15 mars. Elle avait été annulée à la toute dernière minute, le 12 mars, et avait même été un des premiers évènements d’envergure touché par la pandémie. La remise des prix avait finalement été présentée le 29 juin 2020, uniquement en ligne.

Le cérémonie des Juno 2021, qui se déroulera sans public, sera diffusée sur CBC TV, CBC Gem, CBC Radio One, CBC Music et en ligne sur CBCMusic.ca/junos.

Parmi les artistes québécois en nomination cette année, notons Les Cowboys Fringants, Céline Dion, 2Frères, Half Moon Run et Flore Laurentienne.

Pour voir la liste des nominations, allez sur le site des Juno.