Convocations est le nom du prochain album de Sufjan Stevens, une œuvre colossale de 49 chansons qui sera dévoilée en cinq volumes à partir de ce jeudi.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

C’est donc deux heures et demie de musique instrumentale que s’apprête à lancer l’auteur-compositeur-interprète américain. Selon les dires de l’artiste, il s’agit d’une « réflexion à propos d’une année d’anxiété, d’incertitude, d’isolation et de pertes » dont les segments auront pour noms Lamentations, Revelations, Celebrations, Incantations et Meditations – ce dernier volume sera offert à l’écoute à partir de midi le 8 avril à partir du site de la maison de disques Asthmatic Kitty de même que sur YouTube.

Écrit et enregistré à l’automne 2020 à la suite du lancement de son plus récent opus studio The Ascension, Convocations est un hommage de Sufjan Stevens à son père, décédé en septembre dernier. Ce nouvel album se veut donc une réponse aux différentes étapes de deuil traversées par l’auteur-compositeur-interprète originaire de Detroit.

Selon le communiqué, Stevens explore sur Convocations les sonorités électros ambiantes déjà abordées sur les albums Enjoy Your Rabbit, Planetarium et Aporia.

Les cinq volumes de Convocations seront offerts le 20 août dans un coffret de cinq disques vinyle – il sera possible de passer sa commande dès le 8 avril, à 13 h.