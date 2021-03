Musique

Êtes-vous une Shirley ?

À l’heure où la parité en musique fait les manchettes, le trio féminin montréalais Les Shirley brille de mille feux avec son rock qui carbure à l’énergie punk et aux refrains pop. Tassez-vous et faites place à Raphaëlle Chouinard, Sarah Dion et Lisandre Bourdages. Elles ont lancé un premier album, Forever Is Now, et elles tournent régulièrement sur les ondes de CHOM.