Pour son premier saut en solo, ce n’est certainement pas un album conventionnel que nous offre Joseph Mihalcean (qui a repris le nom de famille que son grand-père roumain avait changé pour Marchand en fuyant la guerre). Nous sommes à la croisée de plusieurs chemins : chanson en français, en anglais, bande originale de film, musique instrumentale, folk contemporain…

Émilie Côté

La Presse

ll y a néanmoins un fil conducteur très fort, soit les ritournelles de guitare si propres à Joseph Marchand qui nous happent comme un tourbillon. Et aussi l’atmosphère du songe et du rêve.

On devine un tas d’influences. Elliott Smith est derrière The Work Is Done. On entend aussi au loin du Bon Iver, ainsi que les pièces que Sufjan Stevens a écrites pour le film Call Me By Your Name. Il y a aussi des arrangements minimalistes électros (osons dire à la Vangelis). Soulignons par ailleurs la présence de Philippe Brault à la coréalisation.

La voix de Joseph Mihalcean n’est jamais au premier plan, surtout sur Parle-moi et Se retrouver. Or, elle incarne merveilleusement bien la fragilité et la pureté du propos de son auteur qui est perdu dans son chagrin et qui tente d’éclaircir ses idées. Dans le magnifique premier extrait Trop dormi et dans plusieurs pièces, il est question de sa mère qu’il a accompagnée tout doucement jusqu’à la fin.

Joseph Marchand a accompagné un tas de musiciens (Pierre Lapointe, Safia Nolin). Il a fait partie du duo Forêt. Son premier album solo est inclassable, audacieux, mais surtout très remuant.