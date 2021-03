Ne sursautez pas si vous reconnaissez la voix de la Montréalaise Beyries jeudi en écoutant Grey’s Anatomy. En effet, sa très belle version épurée de la chanson des Bee Gees To Love Somebody a été retenue par la production de la populaire série pour figurer dans l’épisode qui sera diffusé à 21 h sur les réseaux ABC et CTV.

Josée Lapointe

La Presse

C’est une chanson que l’autrice-compositrice-interprète aime souvent faire en spectacle, et c’est en travaillant sur son nouvel album qu’elle a eu l’idée de l’enregistrer l’hiver dernier avec le pianiste Pierre Marchand (Sarah McLachlan).

L’enregistrement a été envoyé à une agence basée à Los Angeles, qui représente les catalogues de plusieurs artistes et dont le travail est justement de proposer des chansons à des « music supervisors ».

« Nous travaillons avec l’agente Rachel Komar depuis la sortie du premier album de Beyries, nous a expliqué sa gérante Emmanuelle Girard. Nous avions cette chanson en banque et en discutant de stratégies, nous avons eu l’idée de la lui faire parvenir. Elle a pitché le tout à Grey’s Anatomy, elle savait que c’était un fit. »

La demande de la production est venue il y a trois semaines, mais la confirmation officielle n’est arrivée que mercredi soir.

La chanson est par ailleurs disponible sur toutes les plateformes numériques.