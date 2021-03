Les 63es prix Grammy, présentés par Trevor Noah, verront s’affronter ce dimanche la crème de la crème de la musique populaire. Si Beyoncé, Dua Lipa, Taylor Swift et Roddy Ricch mènent au chapitre des sélections, plusieurs luttes intéressantes sont à suivre. Tour d’horizon.

Neuf fois Beyoncé

Alors que Dua Lipa, Harry Styles, Post Malone, BTS, Cardi B, Chris Martin, Billie Eilish, Taylor Swift et plusieurs autres sont attendus, Beyoncé ne donnera aucune performance dimanche lors de la « plus grande soirée de la musique ». On peut cependant s’attendre à la voir plusieurs fois à l’écran pour accepter un prix puisqu’elle domine la course avec neuf chances de remporter un gramophone doré. Cela porte son total en carrière à 79 sélections (!) – un record pour une femme. Elle est nommée dans les catégories chanson, enregistrement, performance R&B, chanson R&B, chanson rap, performance rap, vidéoclip et film musical de l’année. Beyoncé, 24 fois gagnante par le passé, est donc l’artiste incontournable de la cérémonie. Si elle l’emporte huit fois dimanche, elle deviendra l’artiste la plus récompensée de l’histoire des prix Grammy (devant le chef d’orchestre Georg Solti).

Album de l’année : des finalistes pour tous les goûts

PHOTOS ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Taylor Swift et Dua Lipa s’affrontent dans plusieurs catégories, dont celle de l’album de l’année.

Pour l’album de l’année, la compétition sera rude : Dua Lipa, Coldplay, Jhené Aiko, Haim, Post Malone, Taylor Swift, Black Pumas et Jacob Collier s’affrontent. Très diversifiée, la catégorie met en compétition le R&B, la pop, le rock, la soul et la fusion de tous ces genres (sur le superbe Djesse Vol. 3, de Jacob Collier). Plusieurs prévoient une victoire de Taylor Swift, qui a surpris et ravi l’industrie et le public avec Folklore. Il s’agirait de sa troisième victoire pour l’album de l’année, ce qui ferait d’elle la première femme à accomplir cet exploit. Dua Lipa et son Future Nostalgia pourraient tout autant l’emporter. Nommées à six reprises chacune, Taylor Swift et Dua Lipa ont sorti en 2020 des disques que tout oppose (l’un folk et brut, l’autre, dansant et nostalgique) mis à part la réception très positive qu’ils ont suscitée. L’Américaine et la Britannique s’affronteront dans plusieurs catégories, dimanche.

Meilleure chanson : bras de fer pop et celui qu’on a ignoré

PHOTO BERNADETT SZABO, ARCHIVES REUTERS Post Malone est en lice pour la meilleure chanson de l’année avec Circles, même si la grande favorite est Beyoncé avec Black Parade.

Pour la chanson de l’année, le titre Black Parade, de Beyoncé, se frotte notamment à The Box, de Roddy Ricch, Cardigan, de Taylor Swift et Bon Iver, Circles, de Post Malone, Eveything I Wanted, de Billie Eilish, et Don’t Start Now, de Dua Lipa. Il s’agit là d’une chaude lutte chez les artistes pop : il y a fort à parier que Beyoncé et ses coauteurs repartiront avec le prix, bien que Swift, Eilish et Lipa aient également de bonnes chances de gagner. L’excellente I Can’t Breathe, de H. E. R, également en lice, dont le message sociopolitique a marqué les esprits, pourrait surprendre. La course aurait été tout autre, pour la chanson de l’année, comme dans plusieurs autres catégories majeures, si The Weeknd avait été de la partie. Chaque année, des artistes se retrouvent snobés par l’Académie des arts et des sciences de l’enregistrement, qui décide des nommés. Plus grande surprise de cette 63e cérémonie : The Weeknd, qui a sorti l’acclamé After Hours l’an dernier, n’a été nommé… nulle part. On s’attendait pourtant à le voir cité un peu partout cette année, notamment pour la meilleure chanson, grâce à Blinding Lights. The Weeknd, qui a critiqué le manque de transparence des Grammy, a déclaré au New York Times vendredi qu’il ne permettrait plus à sa maison de disques de soumettre ses œuvres à la compétition.

Les femmes dans le rock

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE PHOEBE BRIDGERS Phoebe Bridgers part favorite dans la catégorie meilleure chanson rock avec Kyoto.

Réjouissante lutte presque toute féminine dans la catégorie meilleure chanson rock. Seul Kevin Parker, du groupe Tame Impala, est parvenu à faire sa place cette année (avec la chanson Lost in Yesterday) dans ce raz-de-marée féminin où l’on retrouve Phoebe Bridgers (Kyoto), Adrianne Lenker (de Big Thief, pour la pièce Not), Fiona Apple (Shameika) et Britanny Howard (Stay High). Cette dernière, membre d’Alabama Shakes, en est à sa deuxième citation de suite dans cette catégorie. Howard a sorti en 2019 son premier album solo, pour lequel elle est nommée cinq fois cette année. Phoebe Bridgers, qui a fait paraître son deuxième long-jeu, Punisher, en 2020, part favorite pour cet affrontement de rockeuses, mais tous les paris sont ouverts.

Captivantes compétitions dans le rap et le R&B

PHOTO RICHARD SHOTWELL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Drake et Lil Durk pourraient remporter un Grammy dans la catégorie meilleure performance mélodique rap.

La catégorie meilleure performance rap/chantée a changé de nom cette année pour meilleure performance mélodique rap. On a cherché ici à mieux représenter les tendances hybrides de plus en plus présentes dans le genre. Drake et Lil Durk, DaBaby et Roddy Ricch, Anderson .Paak, Roddy Ricch encore (en solo) et Travis Scott s’affrontent dans cette catégorie reformulée. Il sera intéressant de voir qui triomphera parmi ces nommés aux styles de rap variés. Drake est également finaliste dans les catégories meilleure chanson rap (Laugh Now, Cry Later) et meilleur clip vidéo (Life is Good). Autre changement de nom (il y en a eu quatre au total), celui de la catégorie album contemporain urbain, devenue album de R&B progressif. Tyler, The Creator, après avoir emporté le meilleur album rap l’an dernier, n’avait pas manqué d’indiquer que le terme « urbain », dans lequel les artistes noirs se retrouvent confinés, lui déplaisait beaucoup. Jhéné Aiko, Chloe x Halle, Free Nationals, Robert Glasper et Thundercat tenteront de succéder à Lizzo pour le prix Grammy du meilleur album R&B progressif.

La 63e soirée des Grammy est diffusée sur CityTv et à CBS ce dimanche, dès 20 h.