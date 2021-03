Anywhere But Here

Tika : puissante affirmation de soi ★★★½

La capacité d’allier originalité, pertinence et qualité dans une œuvre musicale n’est pas donnée à tout le monde. La Montréalaise d’adoption Tika propose aujourd’hui Anywhere But Here, album qui fait exactement cela. Le R&B et la soul y adoptent une modernité excentrique, et la chanteuse y aborde sa réalité de femme queer noire en s’affirmant avec force.