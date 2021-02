Coup de tonnerre dans le monde de la musique électronique : le groupe Daft Punk a annoncé sa séparation lundi matin après 28 ans d’existence.

Josée Lapointe

La Presse

Avec son habituel sens de la mise en scène, le duo, qui est formé des DJ français Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo, en a fait l’annonce lundi matin dans un clip de près de huit minutes intitulé Epilogue. On y voit les deux célèbres humanoïdes, coiffés de leurs casques, marcher dans une sorte de désert – une scène tirée de leur film de 2006 Electroma —, et où l’un des deux déclenche un compte à rebours et fait exploser l’autre.

La déflagration est suivie d’une épitaphe (1993-2021), et commence ensuite une nouvelle version de leur pièce Touch, qui est tirée de Random Access Memories, leur quatrième et dernier album sorti en 2013 et sur lequel figurait le méga tube Get Lucky, enregistré avec Pharrell Williams.

La nouvelle de leur séparation a été confirmée aux sites Pitchfork et Variety par leur représentante Kathryn Frazier, mais la raison n’a pas été dévoilée.