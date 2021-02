Cœur de Pirate a profité de son passage à Tout le monde en parle dimanche soir pour annoncer, en même temps que sur les réseaux sociaux, le changement de nom de la maison de disques Dare to Care Records pour Bravo Musique.

Josée Lapointe

La Presse

L’autrice-compositrice-interprète est devenue propriétaire de DTC à la mi-janvier, environ six mois après la tempête qui a secoué la boîte, alors que des dénonciations d’inconduite sexuelle du chanteur Bernard Adamus ont entrainé le départ du président et fondateur Eli Bissonnette.

Cœur de Pirate faisait partie de l’étiquette Dare to Care depuis ses débuts en 2008, année où elle a lancé sont premier album. La nouvelle patronne et directrice artistique a décidé de faire confiance à l’équipe en place, et Bravo Musique prendra en quelque sorte le relais d’une étiquette qui existe depuis une vingtaine d’années et qui a eu une influence majeure sur l’industrie de la musique au Québec.

« Ce qui est arrivé cet été était nécessaire pour insuffler un certain progrès au niveau de la libération de la parole surtout, a-t-elle dit sur le plateau de Tout le monde en parle. J’ai vu ça comme une opportunité de reprendre le flambeau avec mes valeurs, des valeurs qui ressemblent aux valeurs de pas mal de gens. Ça reste une étiquette majeure, super importante du milieu culturel québécois. Je voyais mal laisser ça partir à la dérive. »

Bravo sera d’ailleurs doté d’un protocole contre le harcèlement, a-t-elle aussi annoncé. « Bravo se fera un point d’honneur d’être un vecteur de progrès pour son industrie, en misant sur l’inclusion, l’empathie et le respect des artistes et artisans ainsi que de leur travail », dit d’ailleurs le texte de présentation de la nouvelle entité sur les réseaux sociaux.

Le label compte ainsi dans ses rangs des artistes comme Émile Bilodeau, Maude Audet, Jean Leloup, Avec pas d’Casque, Mon Doux Saigneur, Fred Fortin et plusieurs autres.

« Je suis contente de pouvoir compter sur plusieurs artistes actifs au sein du label et je suis fière de travailler avec eux », a d’ailleurs déclaré Cœur de Pirate dans un communiqué.

Elle a aussi confirmé dimanche soir le départ définitif des Sœurs Boulay, qui avaient quitté Dare To Care lors des évènements de l’été, en leur souhaitant « le meilleur succès » avec leur nouvelle boîte de management. Mais Cœur de Pirate a aussi annoncé l’arrivée d’une nouvelle artiste multidisciplinaire, Naomi, qui a travaillé entre autres comme danseuse avec Marie-Mai et Rihanna. On peut aussi la voir dans le clip de la chanson T’es belle, lancée par Cœur de Pirate l’automne dernier.