Buzzy Lee… on peut dire que c’est un formidable et enivrant nom d’artiste. C’est celui de Sasha Spielberg, dont le nom de famille cache difficilement le fait qu’elle est la fille du célèbre réalisateur Steven Spielberg et de Kate Capshaw (qui était en vedette dans Indiana Jones and the Temple of Doom).

Buzzy Lee, 30 ans, sort un premier album intitulé Spoiled Love, qui fait suite au mini-album Facepaint et qui porte le fer de deux ruptures amoureuses. Nous adorons le ton de ses chansons, qu’elles soient pianistiques ou électros. C’est doux et plutôt intime, même mélancolique par moments, mais une tension mélodique accrocheuse est toujours au rendez-vous. Vous serez séduit par la synthpop nocturne de l’extrait High on You. Par les harmonies vocales de la pièce-titre. Par le minimalisme à fleur de peau de Rules ou encore par les reliefs R&B de What Has a Man Done.

Il faut souligner la finesse de Nicolas Jaar à la réalisation. Spoiled Love s’avère un album pop passe-partout qui s’écoute bien dans à peu près tous les contextes : en marchant, à l’apéro et même en famille. De quoi plaire aux publics tant de Jezzy Lanza, d’Helena Deland que de Kate Bush.

Une charmante découverte.

