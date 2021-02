The Besnard Lakes : du rock en orbite ★★★½

Cinq ans après A Coliseum Complex Museum, The Besnard Lakes réapparaît avec un objet musical empreint d’encore plus de grandeur que d’habitude : alors que l’époque est aux albums courts, avec ses 72 minutes, The Besnard Lakes Are the Last of the Great Thunderstorm Warnings est encore plus long que son titre.