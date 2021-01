Vanille : vaporeux et séduisant ★★★★

Vanille, c’est le nom d’artiste de Rachel Leblanc, autrice-compositrice-interprète qui avait lancé un premier EP en 2017. De retour trois ans et demi plus tard avec Soleil ’96, elle est passée de l’anglais au français et du grunge à des sonorités pop, mais arrive surtout avec une proposition beaucoup plus cohérente et vraiment, vraiment séduisante.