L’irréductible Festif ! s’apprête à présenter plus de 80 mini-concerts au cours des deux prochains mois. En pleine pandémie, oui. Reprenant son concept de « Tournées de portes », inventé du printemps, le festival de Baie-Saint-Paul accueillera notamment Mara Tremblay, Random Recipe, Qualité Motel et Sara Dufour.

Alexandre Vigneault

La Presse

L’idée des « Tournées de portes » est toute simple : puisque les spectateurs ne peuvent se déplacer pour aller voir des artistes, ce sont eux qui vont vers le public. Ainsi, Mara Tremblay et les autres offriront chacun 14 microconcerts de quelques chansons devant autant de maisons.

La tournée d’hiver se fera grâce à un « kiosque musical mobile » conçu par l’entreprise Repère Boréal. Il a déjà été utilisé pour des spectacles d’Yves Lambert et son trio les 30 et 31 décembre.

Sara Dufour y montera les 29 et 30 janvier, Mara Tremblay les 26 et 27 février, Random Recipe les 12 et 13 mars et Qualité Motel les 26 et 27 mars. La participation d’un groupe « bien connu » sera annoncée le 9 février.

Les citoyens de Baie-Saint-Paul intéressés à recevoir de la visite musicale peuvent s’inscrire sur la page Facebook du Festif ! au cours de la semaine qui précède une tournée. Les maisons sont ensuite choisies grâce à un tirage au sort.