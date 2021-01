(Montréal) Le réalisateur et producteur de disques canadien Bob Rock a conclu un accord avec une société d’investissement britannique pour vendre ses droits sur plus de 40 titres de Michael Bublé et de Metallica.

La Presse Canadienne

L’accord donnera à la société londonienne Hipgnosis Songs Fund les pleins droits sur une série de titres importants, notamment la participation du réalisateur canadien dans l’album éponyme de Metallica, en 1991, souvent appelé The Black Album.

Bob Rock a également vendu ses droits sur l’album de Michael Bublé To Be Loved et sur son travail dans les albums Call Me Irresponsible, Crazy Love et Christmas.