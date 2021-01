Le duo hip-hop de Québec Accrophone, débauché par le collectif Alaclair Ensemble en 2010, annonce son retour le temps d’une chanson et d’un vidéoclip, On cherche plus on trouve.

Charles-Éric Blais-Poulin

La Presse

Le rappeur Eman et son acolyte Claude Bégin, l’une des célébrités recrutées par la téléréalité Big Brother, y déclinent leur parcours et leur amitié sous l’angle de la résilience. « On s’demande quand est-ce qu’on va avoir un monde meilleur, mais j’ai déjà construit le mien. »

Le vidéoclip, réalisé par Noah Ndorisiyoni, présente un collage de scènes actuelles tournées dans un antiquaire et d’images d’archives qui témoignent de la complicité des deux chanteurs.

Claude Bégin et Eman, en plus de disperser leurs rimes bas-canadiennes au sein d’Alaclair Ensemble, ont tous deux signé des albums solos remarqués. Leurs douze années de collaboration au sein d’Accrophone (1998-2010) ont engendré trois longs jeux, laissant une empreinte indélébile ; dans le quartier Montcalm d’abord, puis dans la scène hip-hop du tout Québec.

On cherche plus on trouve annonce-t-elle un quatrième album ? On cherche encore…

