Catherine Ringer : « Sur scène, je n’ai pas d’âge »

Catherine Ringer avait entrepris il y a un an et demi une tournée en hommage au répertoire des Rita Mitsouko. Lancés un peu avant Noël, un album double et un DVD ont été tirés des deux spectacles présentés à la Philharmonie de Paris en septembre 2019. Nous avons parlé du pouvoir de la scène et du temps qui passe avec la chanteuse mythique de Marcia Baila lors d’un entretien téléphonique tonique.