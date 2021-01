Pro Musica

Kerson Leong brille dans Brahms et Grieg

Comme le retour du public en salle n’est pas pour demain, les mélomanes peuvent, en attendant, tirer profit d’une offre numérique qui, ici et ailleurs, ne fait que gagner en qualité et en quantité. Les passionnés de violon et de musique de chambre ont la main heureuse en ce début d’année grâce à la société de concert Pro Musica de Montréal qui, dans le cadre de sa série Cartes blanches, propose un récital payant mettant en vedette le violoniste Kerson Leong et la pianiste Pamela Reimer. La vidéo est accessible sur le site web de l’organisme jusqu’au 24 janvier.