1971, l’année dorée du rock’n’roll

11 janvier 1971. Trois mois ont passé depuis la mort par surdose de Janis Joplin. Pourtant, ce jour-là, la voix rauque de la chanteuse se fait entendre, forte et vibrante, un peu partout sur les ondes radio, grâce à de nouvelles chansons. Chez les disquaires, on fait la queue pour se procurer son album — posthume — Pearl, qui se hisse en tête des ventes dès sa sortie et qui y restera pour les neuf semaines suivantes. C’est ainsi qu’a débuté, il y a 50 ans, l’année 1971, l’une des plus importantes de l’histoire de la musique rock.