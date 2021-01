Duran Duran, Boy George, Peter Frampton, Adam Lambert et d’autres grands noms de la musique se donnent rendez-vous vendredi soir pour rendre hommage à l’inénarrable David Bowie, disparu il y a cinq ans. Il aurait fêté le soir même ses 74 ans.

Charles-Éric Blais-Poulin

La Presse

Pendant trois heures, les mots et les mélodies du chanteur britannique rythmeront le concert virtuel A Bowie Celebration : Just For One Day. À la barre des célébrations : le pianiste Mike Garson, complice de toujours de Ziggy Stardust et autres personnages excentriques.

Outre des chanteurs de renom, des représentants de groupes célèbres défendront en solo l’œuvre de Bowie. Corey Taylor (Slipknot), Taylor Hawkins (Foo Fighters), Trenk Reznor (Nine Inch Nails) et William Corgan (The Smashing Pumpkins), entre autres, répondront présents.

Les organisateurs promettent en outre que chaque album studio de Bowie sera représenté par au moins un musicien originel.

Après sa première diffusion, vendredi à 18 h, le concert virtuel produit par Rolling Live Studios sera retransmis en boucle pendant 24 heures.

Les internautes doivent acheter leur billet (25 $ US) sur le site de l’évènement.