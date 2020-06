À trois semaines de la parution de son nouvel album, intitulé Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Klô Pelgag dévoile un quatrième extrait assorti d’un vidéoclip, La maison jaune. Il s’agit d’une chanson épique à la manière théâtrale, avec cordes et cuivres.

Alexandre Vigneault

La Presse

La « maison jaune » du titre est une référence à la maison qu’habitait le peintre impressionniste Vincent Van Gogh dans un moment de grande détresse, précise le communiqué diffusé jeudi. « C’est une chanson qui parle du moment où on quitte enfin ce lieu dans l’espoir de ne plus jamais y retourner », précise Klô Pelgag.

L’autrice-compositrice-interprète raconte par ailleurs que le titre de son nouvel album fait référence au village du même nom. « Lorsque j’étais enfant, nous croisions la pancarte du village lors de nos trajets entre Sainte-Anne-des-Monts et Rivière-Ouelle, raconte-t-elle. Ce nom me terrifiait. J’imaginais un village mourant aux maisons suppliantes, aux rues désertes et aux chaises grinçantes berçant encore le souvenir des déserteurs. »

Elle a fini par visiter ce village l’été dernier, au terme de « plusieurs années de surmenage » et y a découvert « un lieu idyllique ». Un havre de paix « qui sent le fleuve et dont la couleur me mystifie », dit encore la chanteuse.

Son album Notre-Dame-des-Sept-Douleurs paraît le 26 juin. Klô Pelgag a encore des concerts à son calendrier cette année : elle prévoit être sur la scène du MTelus le 23 octobre, en France au début de décembre, et sur scène à Québec le 19 février 2021.