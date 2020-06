Le Festif ! de Baie-St-Paul n’aura pas lieu. Mais les organisateurs de ce festival, qui se déroule habituellement pendant le troisième week-end de juillet, sont restés très actifs et ont annoncé mardi la mise sur pied de séances d’écoute immersives. Klô Pelgag et The Barr Brothers font partie des artistes qui ont confirmé leur participation.

Josée Lapointe

La Presse

Tous les week-ends de l’été à compter du 20 juin, le Festif ! offrira donc des « Expériences d’écoute » qui auront lieu dans l’environnement magnifique de la ville charlevoisienne. Ce qui est proposé : écouter les nouveaux albums ou des chansons inédites d’artistes d’ici dans des conditions idéales, chaque mélomane installé confortablement et équipé d’un « kit d’écoute » composé d’écouteurs, de bière de microbrasserie et de produits locaux.

« On voudrait une trentaine de personnes par jour, des petits groupes restreints, à coup de 10 personnes par session d’écoute. C’est ce qui est prévu pour le moment » indique dans un communiqué le directeur général et artistique du Festif !, Clément Turgeon. Toutes les consignes de distanciation et sanitaires seront suivies afin d’assurer la sécurité des participants.

Les quatre premiers artistes présentés seront ainsi Klô Pelgag et The Brooks avec leurs nouveaux albums respectifs — celui de The Brooks ne sortira qu’à l’automne et celui de Klô Pelgag le 26 juin —, et Plants and Animals et The Barr Brothers avec des chansons inédites. Une « trame narrative exclusive » sera réalisée par les artistes pour mettre leur œuvre en contexte, et ceux-ci, même s’ils seront physiquement absents, recevront un cachet pour leur participation.

Pour Clément Turgeon et le Festif !, c’est une occasion de revaloriser l’écoute musicale. « De nos jours, on ne prend plus le temps d’apprécier un album dans son entièreté. [...] Avec les Expériences d’écoute, nous voulons que les gens savourent la musique comme il se doit et qu’ils profitent de l’environnement qui les entoure, un peu comme au festival. Pour les artistes, c’est une chance de faire découvrir leur œuvre dans un contexte parfait, alors que l’attention des gens est optimale. »

Tous les détails seront dévoilés le 15 juin, au moment de la mise en vente des billets, qui seront disponibles sur le site Lepointdevente.com.