Lady Gaga et Ariana Grande collaborent... pour un bulletin météo

Après leur collaboration musicale avec le single Rain On Me, publié la semaine dernière, Lady Gaga et Ariana Grande ont joint à nouveau leurs efforts pour produire un bulletin météo déjanté.

La Presse

La vidéo est réalisée dans l’esprit du titre de la chanson qu’elles ont produite en duo.

Elle met en scène les deux artistes sous le pseudonyme Chromatica Weather Girls, alors qu’elles tentent de rapporter le mauvais temps qui « s’abat » sur elles.

Le nouvel album de Lady Gaga, Chromatica, sortira vendredi.

Elton John et le groupe de K-pop Blackpink font aussi des apparitions sur ce nouvel opus.

