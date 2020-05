Le festival consacré à la musique rock, au métal et au punk sera célébré du 19 au 21 juin grâce à la diffusion de 50 heures de contenu exclusif provenant des archives des 15 dernières années.

Jean Siag

La Presse

À défaut d’accueillir formations musicales et spectateurs à Montebello, le fondateur du Rockfest, Alex Martel, propose un « périple nostalgique » aux fans et néophytes de son festival, qui pourront revoir ou découvrir les prestations de Blink-182, Motley Crue, The Offspring, Ice Cube ou Marilyn Manson.

« Tout en respectant la règle de deux mètres et autres normes en vigueur, les festivaliers pourront même inviter leur gang dans leur cour, puis sortir la télé, le BBQ, la tente et la bière ! Ce sera notre façon de fêter tous ensemble cette année, tout en soutenant le festival pour revenir en force en 2021 » a indiqué Alex Martel.

Les organisateurs du Rockfest puiseront ainsi dans les archives des 15 dernières années du festival, qui compte des milliers d’heures de tournage.

« Ce projet immersif et innovateur offrira aux festivaliers la chance de revivre en temps réel l’expérience unique et chaotique du festival mythique : le roadtrip vers Montebello, l’arrivée au camping, le party dans le village et les spectacles » a fait savoir la direction du festival.

Cette édition virtuelle n’est pas gratuite. Les billets seront en vente dès jeudi, à midi (34,99 $ + taxes pour la passe du week-end et 19,99 $ + taxes pour le billet journalier). La programmation originale de 2020 a été repoussée à l’été 2021.

> Consultez le site du Rockfest