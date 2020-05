Une nouvelle série de CTV, eTalk Open House, présentera des performances et entrevues d’artistes canadiens et internationaux, à partir de leur domicile.

Marissa Groguhé

La Presse

L’émission, présentée tous les jeudis à partir de cette semaine, débute avec The Killers et sera diffusée à la télé à 19 h, puis en ligne à 19 h 30. Jessie Reyez, Niall Horan, Shaggy, Finneas et dvsn figurent également sur la liste d’invités de ce nouveau segment d’eTalk. Le groupe The Killers y interprétera son plus récent succès, Caution, à l’occasion de cette première soirée.

L’émission prévoit offrir du divertissement « intime » en compagnie de certains des plus grands noms de la musique, dont certains seront annoncés au courant des prochaines semaines.

> Consultez le site de l’émission (en anglais)