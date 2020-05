Le chanteur sherbrookois Luis Clavis a lancé le clip de la chanson La force des choses tourné, de toute évidence, avant le début du confinement.

Stéphanie Morin

La Presse

On y découvre, dans un bar de Mexico, un homme totalement absorbé par ce qui se passe, on le devine, sur un téléviseur. Match de foot ? Peut-être, mais chose certaine, l’ambiance autour de lui se réchauffe, les vêtements tombent, les caresses se multiplient, et la scène prend une tournure quasi pornographique.

La chanson ? Elle aborde les thèmes de l’ennui, de l’égocentrisme et du vide de l’existence. « Le bonheur a les pieds froids », chante Luis Clavis pendant qu’à l’écran, le mercure monte ostensiblement…

