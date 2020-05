« Te souviens-tu du temps de nos confinements ?/J’étais triste et hagard, ne sachant plus vraiment/Si les jours reviendraient des grands rires et du vent. » C’est ainsi que commence la nouvelle chanson de l’auteur-compositeur-interprète français M, lancée lundi.

Josée Lapointe

La Presse

Très actif depuis le début de la pandémie, Matthieu Chedid fait régulièrement des prestations en direct sur les réseaux sociaux, et cette nouvelle chanson d’espoir intitulée Croîs au printemps est un autre cadeau pour ses (nombreux) fans.

Le clip participatif qui l’accompagne est aussi une petite réjouissance en soi, plan-séquence tourné dans un seul lieu par le réalisateur Laurent Seroussi et mettant en scène… des téléphones diffusant les images prises par une foule de gens chez eux.

Une brillante mise en abyme pour une jolie chanson, dont toutes les recettes seront remises à l’organisme Secours populaire.

> Regardez la vidéo dans son intégralité