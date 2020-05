La façon dont How I’m Feeling Now a été conçu est ce que l’album de Charli XCX a de plus intéressant. Incluant ses admirateurs dans le processus de création, la Britannique présente un quatrième album complètement fait maison (pandémie oblige).

Marissa Groguhé

La Presse

L’auteure-compositrice-interprète a fait appel à ses abonnés sur Instagram Live pour « coécrire » l’entraînante chanson Anthems. Elle les a sondés pour choisir l’imagerie de ce nouvel opus. Elle a aussi réalisé le vidéoclip du titre Forever à partir d’un collage de vidéos envoyées par ses admirateurs.

Bref, Charli XCX, fidèle à elle-même, a joué en dehors des conventions. Moins d’un an après son troisième album, réussi, Charli, le traitement « fait maison » et bien moins léché de How I’m Feeling Now lui rend service la plupart du temps. Les attentes sont moins élevées, mais l’artiste parvient à surprendre avec un album bâti sans matériel de base.

Sa pop électronique penche vers l’expérimental. Certains essais fonctionnent, comme c2.0 et Anthems, d’autre moins (Detonate, par exemple).

La (jolie) voix de la chanteuse est passée un peu trop souvent au filtre électro, lui donnant un son synthétique. Certaines chansons (la quasi-ballade Enemy, Party 4 U ou Visions) en bénéficient toutefois.

IMAGE FOURNIE PAR WARNER MUSIC How I’m Feeling Now, de Charli XCX

L’artiste de 27 ans a collaboré à l’écriture de nombreux textes de chansons à succès — Señorita, de Shawn Mendes et Camila Cabello —, Same Old Love, de Selena Gomez, Beg For It, d’Iggy Azalea – mais n’a pas épuisé toutes ses ressources sur le matériel des autres. Ses propres chansons ont, pour la plupart, le même attrait commercial. Les chansons accrocheuses, elle connaît ça, aucun doute là-dessus.

★★★

Électro-pop. How I’m Feeling Now, Charli XCX, Warner Music.