Lady Gaga et Ariana Grande s’unissent en chanson

Annoncé il y a quelques semaines, le titre Rain On Me, une collaboration de Lady Gaga et Ariana Grande, est sorti vendredi.

Marissa Groguhé

La Presse

La chanson, qui paraîtra sur l’album Chromatica de Lady Gaga, rappelle l’univers introduit par le premier extrait de la chanteuse pour ce nouvel opus, Stupid Love. Les synthétiseurs, l’atmosphère futuriste et robotique y rencontrent une pop franche.

Un vidéoclip pour accompagner ce nouveau morceau sortira à 13 h vendredi.

En dix heures, la vidéo audio publiée sur la chaîne YouTube de Lady Gaga comptait déjà 2,4 millions de vues.

« J’ai rencontré une femme qui connaissait la peine comme moi je la connais, qui pleurait autant que moi, buvait autant de vin que moi, mangeait autant de pâtes que moi et qui avait le cœur plus gros que son corps tout entier », a écrit Ariana Grande sur Instagram jeudi, à propos de Lady Gaga et de leur collaboration.

« Elle a immédiatement été comme une sœur pour moi. Elle m’a ensuite prise par la main et m’a invitée dans le monde magnifique de Chromatica et ensemble, nous avons pu exprimer à quel point il est beau et réconfortant de pleurer ! »