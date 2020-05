Ce vendredi, à compter de 13 h, un grand spectacle pancanadien d’une heure, Unsinkable Youth, réunira des artistes de tous les horizons et saluera la jeunesse canadienne tout en insistant sur la prévention de la santé mentale en cette période trouble.

André Duchesne

La Presse

La jeune chanteuse Sydney, gagnante de La voix junior 2, fera partie des invités. Elle y interprétera la chanson Is That OK parue en mars dernier.

Par la même occasion, elle fera paraître le clip Fake Love, reprise du groupe sud-coréen BTS déjà diffusé sur YouTube, sur les plateformes de musique en ligne.

Au spectacle Unsinkable Youth, on retrouvera aussi Jacob Tremblay, Seth Rogen, Alessia Cara, Johnny Orlando, Lennon Stella, The Reklaws et plusieurs autres.

À voir sur les plateformes de CTV et ses réseaux sociaux.

> Consultez le site d’Unsinkable Youth (en anglais)