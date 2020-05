PHOTO EVAN AGOSTINI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Lana Del Rey prévoit sortir un nouvel album le 5 septembre prochain. Elle en a fait l’annonce jeudi dans une publication sur Instagram où elle raconte avoir été qualifiée d’« hystérique » en raison des thèmes de ses chansons.

Marissa Groguhé

La Presse

Dans un long texte publié sur la plateforme, la chanteuse américaine dénonce le fait d’avoir été accusée de « faire reculer la cause des femmes de centaines d’années ».

« Maintenant que Doja Cat, Ariana, Camilla, Cardi B, Kehlani, Nicki Minaj et Beyoncé ont eu des numéros un avec des chansons parlant d’être sexy, de ne porter aucun vêtement, de baiser, de tromper, etc. — est-ce que je peux continuer à chanter sur le fait de me sentir belle parce que je suis en amour, même si la relation n’est pas parfaite [...] sans être crucifiée ou accusée de valoriser l’abus ? », écrit-elle.

Le fait qu’elle décrive avec tristesse ses relations passées dans ses deux premiers albums lui a valu plusieurs critiques difficiles, affirme Del Rey, dont l’étiquette d’« hystérique ».

L’auteur-compositrice-interprète a terminé son message en affirmant qu’elle ferait paraître deux ouvrages de poésie, mais aussi un tout nouvel opus, prévu pour le 5 septembre.