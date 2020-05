Le duo acadien hip-hop Radio Radio est de retour avec une nouvelle chanson, Last Call, parfaite pièce festive dont il a le secret et qui devrait accompagner à merveille nos premiers barbecues entre amis.

Josée Lapointe

La Presse

Le plus récent album de Radio Radio remonte à 2016 – Light the Sky, leur seul album en anglais après quatre en français —, et on les a peu revus ensemble depuis.

Côté activités professionnelles, l’un des membres du duo, Jacques Alphonse Doucet, a lancé deux albums solo sous le nom de Jacobus, et Gabriel L. B. Malenfant est propriétaire du Pastel Rita, petit café du Mile End à Montréal, depuis deux ans.

Cette nouvelle chanson arrive aussi avec une bonne nouvelle, puisque Radio Radio devrait lancer un nouvel album bientôt — sa sortie a en fait été repoussée à cause de la situation actuelle.

Last Call sera aussi le nom d’une nouvelle bière produite par la Microbrasserie Lion Bleu d’Alma, avec laquelle le groupe s’est associé, pour souligner son cinquième anniversaire.