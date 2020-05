Mike Clay et deux de ses quatre « friends », Pascal Boisseau et Émile Désilets.

Radio-Canada a dévoilé mercredi ses Révélations 2020, et avec l’ajout d’une nouvelle catégorie Rap, ce sont maintenant cinq artistes qui se retrouvent propulsés plutôt que quatre.

Josée Lapointe

La Presse

« Il était temps pour nous de reconnaître l’importance de ce style musical en lui donnant la place qui lui est due et permettre ainsi à un jeune artiste de prendre son essor et de se démarquer dans ce genre musical », a déclaré dans un communiqué Caroline Jamet, directrice générale Radio, Audio et Grand Montréal.

Le premier rappeur à se retrouver parmi les Révélations Radio-Canada est donc Raccoon City, alias Shamyr Daléus-Louis. Le jeune artiste d’origine haïtienne, qui s’est démarqué dans le circuit du battle rap, a lancé l’automne dernier deux albums, un EP en septembre, puis un premier long, Gentil pour un noir, en novembre.

« Sa vibe haïtienne aux échos de diaspora, son flow américain et son raffinement textuel européen y culminent en une onde de choc colorée et puissante », peut-on lire à son propos dans le communiqué de Radio-Canada. « Jeux de mots, allitérations, homonymies, doubles sens : le jeune rappeur sait valoriser et faire vibrer le verbe. C’est vraiment à ce chapitre que le “Black hipster” montréalais se distingue de bon nombre de ses pairs québécois », disait aussi dans La Presse le critique Charle-Éric Blais Poulin lors de la sortie de Gentil pour un Noir.

> Lisez la critique de Gentil pour un Noir

Dans la catégorie Chanson, c’est la colorée et dynamique bande de Clay and Friends qui a été choisie. Profondément montréalais, le quintette mené par Mike Clay chante en anglais et en français, mixe les styles et a fait danser bien du monde un peu partout au Canada et en Europe depuis sa formation en 2015.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

En Musique du monde, Radio-Canada a choisi Mateo, jeune chanteur d’origine colombienne « qui transforme l’image de la musique latine en s’inspirant du rock, de la salsa et du folklore musical de son pays d’origine ». L’auteur-compositeur, qui s’est installé à Montréal à l’âge de 19 ans, a fait ses premiers pas au sein du groupe orchestral Lengaïa Salsa Brava, et a lancé le 14 février un premier microalbum intitulé Vengo de Frente.

La violoniste Isabella d’Éloize Perron, « dont la présence sur scène est époustouflante, qui se distingue par sa grande maturité et son intelligence musicales et par sa personnalité unique », a été choisie dans la catégorie Musique classique.

Finalement c’est Carl Mayotte, joueur de guitare basse et explorateur musical, qui a déjà plusieurs albums à son actif, d’abord avec le trio Nouvelle R puis avec le Carl Mayotte Fusion Quintette, qui sera la Révélation Jazz.