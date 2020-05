Depuis le début du Grand Confinement, la formation a cappella et humoristique Qw4rtz propose des prestations sur sa page Facebook.

Émilie Côté

La Presse

Qw4rtz est composée de quatre chanteurs de formation classique : François Pothier Bouchard (ténor), Louis-Alexandre Beauchemin (contre-ténor), Philippe C. Leboeuf (baryton) et François « FA2 » Dubé (basse vocale). Ils se lancent tous des défis individuels à réaliser a cappella, que ce soit Your Song d’Elton John ou Don’t Stop Me Now de Queen. Ils se sont aussi amusés avec la bande originale du film Aladdin. À la fois comique et impressionnant.

> Visitez la page Facebook de Qw4rtz