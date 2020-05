Queen diffusera ce vendredi à 14h sur sa chaîne YouTube le concert que le groupe a donné en 1992 en hommage à son chanteur Freddie Mercury, mort l’année précédente.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

À l’époque, le concert avait été organisé pour lutter contre la maladie causée par le VIH, dont souffrait le chanteur. Quelque 20 millions de dollars avaient été récoltés. Cette fois, Queen espère recueillir les dons pour contribuer aux efforts contre la COVID-19.

Rappelons que le concert présenté au stade Wembley de Londres avait réuni un chapelet d’artistes autour des membres survivants de Queen.

Regardez le concert

David Bowie, Robert Plant, Axl Rose, Slash, James Hetfield et Elton John étaient notamment montés sur scène avec Brian May, Roger Taylor et John Deacon.

Pour chaque dollar récolté, YouTube versera deux dollars à la Fondation des Nations unies, qui appuie l’Organisation mondiale de la santé dans sa lutte contre la COVID-19.