Prince and the Revolution : revoir Purple Rain

Trente-cinq ans après sa captation, le spectacle Prince and the Revolution : Live sera disponible gratuitement sur YouTube pour trois jours.

Stéphanie Morin

La Presse

En effet, à compter de jeudi, 20 h, il sera possible de revivre dans son intégralité le spectacle capté au Carrier Dome de Syracuse, New York, le 30 mars 1985.

Le chanteur et son band étaient alors en plein cœur de la tournée Purple Rain. Ce sera l’occasion de revoir Prince interpréter des succès tels Let’s Go Crazy, 1999, When Doves Cry et Purple Rain. Il était alors entouré des musiciens Bobby Z, Wendy Melvoin, Lisa Coleman et Matt Fink, notamment. Le batteur Bobby Z participera d’ailleurs à une discussion en ligne une heure avant la première, jeudi. Des fonds seront aussi amassés pour soutenir l’Organisation mondiale de la santé dans sa lutte contre la COVID-19.

De plus, la bande audio de ce spectacle historique a été remastérisée et sera disponible pour la première fois en format numérique dès vendredi. Il sera possible d’y accéder sur certaines plateformes d’écoute en continu, notamment.

