L’auteure-compositrice-interprète Basia Bulat donne rendez-vous au public sur son compte Instagram ce mercredi pour une performance en direct filmée chez elle.

Marissa Groguhé

La Presse

L’artiste torontoise, nommée trois fois au prix Polaris, offre maintenant régulièrement des prestations en ligne.

Le lancement de son récent album Are You in Love ?, à la fin du mois de mars, a dû se faire sur Instagram et Facebook.

« Je suis ravie de vous rencontrer tous, venus du monde entier, pendant que je joue ces petits spectacles de cette petite salle », a-t-elle écrit sur Instagram en conviant ses abonnés à son prochain spectacle.

La chanteuse folk a également pris l’habitude de prendre quelques demandes spéciales de ses admirateurs afin d’en interpréter sa version lors de ses concerts en direct.

> Consultez le compte Instagram de Basia Bulat