PHOTO CHRIS PIZZELLO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Le Reading and Leeds festival reporté

S’accrochant jusqu’à tout récemment à l’espoir de pouvoir maintenir les événements, les organisateurs des festivals de Reading et Leeds ont finalement abdiqué face à la crise sanitaire de la COVID-19.

Marissa Groguhé

La Presse

Les festivals, présentés dans les villes britanniques de Reading et Leeds simultanément et partageant la même programmation, devaient avoir lieu du 28 au 30 août.

Rage Against the Machine, Liam Gallagher, Stormzy, Lewis Capaldi, Rex Orange County, Migos et de nombreux autres figuraient à l’affiche des festivals.

Présentant l’un des derniers événements de la saison estivale, l’organisation de disait encore en mars espérer voir le festival conjoint avoir lieu. Il sera finalement reporté à 2021, comme bien d’autres du genre.

« Nous suivions de près cette situation sans précédent, et nous espérions pouvoir vous livrer le festival en août, avoir quelque chose à espérer en ces temps étranges et déroutants. Cependant, il est devenu clair qu’il n’est tout simplement pas possible que le festival de cette année ait lieu », ont déclaré les organisateurs, Festival Republic, dans un communiqué.