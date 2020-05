La chanteuse et comédienne Renée Claude, qui a fait chanter tout le Québec en créant de nombreuses chansons originales au cours des années 60 et 70, s’est éteinte mardi matin à 80 ans.

Depuis 2017, Renée Claude vivait à la résidence Robert-Cliche. Il y a deux semaines, son amoureux des 35 dernières années, Robert Langevin, a appris qu'en plus d'être atteinte de la maladie d'Alzheimer, l'artiste était frappée par la COVID-19.

Joint par La Presse, Robert Langevin a tenté de trouver les mots pour parler de celle dont il partage la vie depuis 35 ans. « Je veux dire à ses admirateurs que la beauté s'est envolée... On doit la remercier pour toutes les belles choses qu'elle nous a données. Renée est libérée. On doit être heureux pour elle parce qu'elle va flotter dans l'air sans tout ce poids de la maladie. En tout cas, je peux dire que j'ai eu une chance exceptionnelle de partager la vie de cette femme. »

« Je lui ai dit au revoir dimanche. Lundi, je suis allé lui dire que je l'aimais sous sa fenêtre. » Robert Langevin réfléchit à un moyen qui permettrait aux admirateurs de Renée Claude de lui rendre un dernier hommage.

Tu trouveras la paix, Viens faire un tour, C’est notre fête aujourd’hui, Le tour de la terre, Le début d’un temps nouveau, Le monde est fou, Ce soir, je fais l’amour avec toi, Un gars comme toi. Ce ne sont là que quelques succès interprétés par la chanteuse, qui avait fait un virage important au début des années 80 avec la création de spectacles-hommages et en travaillant comme comédienne, tant sur les planches qu’à l’écran.

Depuis plusieurs années, la chanteuse souffrait de la maladie d’Alzheimer dans son stade le plus avancé, comme l’avait confirmé Robert Langevin au magazine Échos Vedettes en février 2019. M. Langevin avait précisé que les premiers symptômes étaient apparus il y a une dizaine d’années.

Dans les jours qui ont suivi la publication de cet article, le producteur Nicolas Lemieux a lancé le projet fou de réunir 11 chanteuses québécoises pour l’interprétation du succès Tu trouveras la paix (1971) écrit par Stéphane Venne et créé par Renée Claude. Une vidéo et une chanson ont été lancées le 8 mars 2019, Journée internationale des femmes, au profit de la Fondation du CHUM pour la recherche sur l’Alzheimer.

Un grand spectacle, intitulé La mémoire du cœur, a suivi le 15 novembre 2019 à la Maison symphonique. C’est dire combien la chanteuse a occupé une place importante tant dans le cœur des Québécois que dans celui des membres de l’industrie musicale.

Les débuts

De son vrai nom Renée Bélanger, Renée Claude est née à Montréal le 3 juillet 1939. Enfant, elle s’intéresse très vite au monde des arts. Elle suit des cours d’art dramatique au Conservatoire Lassalle, de piano à l’école Vincent-d’Indy, de chant avec le ténor Alphonse Ledoux et de théâtre avec le comédien Paul Hébert.

Elle connaît son premier succès dès 1955. De passage à la défunte radio CKVL, elle remporte le premier prix à l’émission Les découvertes de Billy Munro, un pianiste, compositeur et directeur musical alors en vogue.

La plupart des biographies publiées en ligne situent le début officiel de sa carrière en 1959. Elle chante d’abord les grands auteurs européens comme Brel, Brassens et Ferré. La boîte à chansons de Québec accueille son premier tour de chant. Son répertoire s’élargit bientôt aux auteurs d’ici, notamment Jean-Pierre Ferland.

Ce dernier écrit d’ailleurs la chanson Feuilles de gui, que l’interprète défend à l’étape canadienne du concours Chansons sur mesure en 1962. Couronnée du premier prix lors de la finale à Bruxelles, cette composition devient le premier 45 tours de la chanteuse. Quelques mois plus tard paraît son premier 33 tours, C’est mon œil, chez Disques Sélect.

Conte, Venne, Plamondon

Dans les années 60, la carrière de Renée Claude migre peu à peu de la reprise de classiques vers l’interprétation de chansons originales écrites pour elles. Trois auteurs-compositeurs dont les noms ne sont plus à faire lui écriront tour à tour des pièces qui deviendront d’immenses succès : Michel Conte, Stéphane Venne et Luc Plamondon.

Dès 1966, Stéphane Venne (paroles) et François Dompierre (musique) lui écriront la chanson Tu es noire, qui lui vaudra le 1er prix pour l’interprétation de la meilleure chanson de l’année au Festival du disque. En 1967, elle enregistre la pièce Shippagan du chorégraphe et auteur-compositeur Michel Conte, qui lui écrira plus tard Viens faire un tour, un autre immense succès.

Toujours en 1967, Renée Claude fait la première partie de la tournée d’adieu de Jacques Brel au Québec. Comme de nombreux autres artistes québécois, elle se produit également à Expo 67. Ainsi, le 17 mai 1967, alors que Montréal célèbre ses 325 ans, Michel Conte et elle sont en spectacle à l’Expo-Théâtre à l’occasion de la Semaine de la chanson.

En décembre 1968, Renée Claude signe son premier 33 tours avec la maison de disques Barclay. L’album comprend des reprises, mais aussi les pièces C’est notre fête aujourd’hui et Quand le temps tournera au beau de Stéphane Venne.

De sa collaboration avec ce dernier naîtront plusieurs grandes chansons telles Le tour de la terre, Le début d’un temps nouveau, La rue de la montagne… Ensemble, ils feront quatre albums.

Par l’entreprise d’André Gagnon, la route de Renée Claude croise aussi celle de Luc Plamondon. Au cours de sa carrière, ce dernier lui écrira quelque 35 chansons dont, en 1973, Le monde est fou, un triptyque de 7 minutes 20 qui comprend L’hymne à la beauté du monde, repris isolément plus tard par Diane Dufresne, Isabelle Boulay et d’autres.

Parmi les tubes enregistrés par Renée Claude avec Luc Plamondon, on compte Ce soir, je fais l’amour avec toi, Un gars comme toi, Cours pas trop fort, cours pas trop loin, Si tu viens dans mon pays, etc.

Deux des albums du duo Claude-Plamondon sont enregistrés avec les musiciens du Ville Émard Blues Band. « On s’enfermait dans le noir, on répétait sans cesse et on trippait », racontait à ce propos la chanteuse dans une entrevue accordée à Marie-Christine Blais dans La Presse du 18 février 2006.

Spectacles-hommage

Au début des années 80, Renée Claude s’éloigne de la chanson originale et entame une série de spectacles-hommage à trois grands de la chanson, une formule qui l’accompagnera le reste de sa carrière.

Le premier de ces spectacles est consacré à Clémence DesRochers, à qui la chanteuse voue une grande admiration. C’est d’ailleurs sur le plateau de l’émission Chez Clémence qu’elle avait fait ses débuts à la télévision, en 1960. Le spectacle s’intitule Moi c’est Clémence que j’aime le mieux.

Un disque, inspiré de ce spectacle, est enregistré dans la foulée. Suivront des spectacles-hommage, et des disques, dédiés à Georges Brassens (J’ai rendez-vous avec vous ; 1981) et Léo Ferré (On a marché sur l’amour ; 1993).

Entre ces deux évènements, Renée Claude enregistre un nouvel album de chansons originales, qui comprend la pièce Le futur est femme, en 1986, et fait ses premiers pas à titre de comédienne.

Ainsi, en 1990, elle devient Robertine Barry, journaliste et amie proche du poète Nelligan dans l’opéra du même nom créé par Michel Tremblay et André Gagnon (mise en scène d’André Brassard).

En entrevue avec Jean Beaunoyer de La Presse au sujet de ce rôle, la chanteuse dit qu’elle voulait, à l’origine, être comédienne. Mais le succès qu’elle a connu en chanson l’a emportée dans un tourbillon, ce qui l’a forcée à refuser un rôle dans un film de Gilles Carle parce qu’elle était en tournée en URSS.

À titre de comédienne, on la retrouve autant à la télévision (L’amour avec un grand A, Triplex), qu’au théâtre (Marcel poursuivi par les chiens du tandem Tremblay/Brassard) et au cinéma (C’t’à ton tour, Laura Cadieux, Station Nord).

Prix et hommages

Sa fructueuse carrière est marquée par des hommages et récompenses de toutes sortes. Déjà, au milieu des années 60, sa popularité est si grande que la boîte à chansons Le Patriote crée un prix à son nom. Puis, il y aura La clé d’or, en 1970, pour la chanson Viens faire un tour, de nombreux voyages pour représenter le Canada dans des concours de chansons (Grèce, Pologne), le prix Hommage Québecor, en 2008, et l’Ordre du Canada en 2010.

Mais sa récompense la plus prestigieuse demeure le Grand Prix du disque de la chanson française de l’Académie Charles-Cros, qu’elle reçoit en 1996 pour son album dédié à Léo Ferré.

Atteinte de fibromyalgie et de fatigue chronique, Renée Claude a vécu avec des problèmes de sommeil toute sa vie. Dans les dernières années, la maladie d’Alzheimer l’a forcée à quitter la vie publique.

Selon ce que confiait Robert Langevin à Échos Vedettes, les derniers spectacles de Renée Claude ont eu lieu vers 2012. Par la suite, elle a fait quelques émissions de télévision, dont En direct de l’univers, en 2013 et 2015.

Une biographie

Au cours de sa longue carrière, d’aucuns ont évoqué la beauté et le charme tout comme le côté plus réservé de Renée Claude. Au sujet de la beauté, elle confiait à André Ducharme dans L’actualité (en 1994) : « Je veux qu’on m’en parle juste assez pour me rassurer, pour que je conserve la certitude que je ne suis pas trop moche, mais à la condition que ça ne prenne pas le dessus sur tout le reste. »

À la suite de l’annonce de sa maladie, le chroniqueur Mario Girard de La Presse, qui a suivi toutes les étapes de la création de la chanson Tu trouveras la paix en février 2019, s’est lancé dans l’écriture d’une biographie de la chanteuse.

Intitulé Renée Claude – Donne-moi le temps, l’ouvrage est paru en mars 2020 aux Éditions La Presse. En entrevue au collègue Alexandre Vigneault, M. Girard affirmait, en parlant du feu sacré de la chanteuse : « Ce feu sacré, il est devenu rare. Elle l’avait et l’a conservé toute sa vie. C’est ce qui a mené toute sa carrière. L’autre chose que son parcours montre, c’est que lorsque tu es interprète, tu dois tenir les guides et faire les bons choix. Ce qu’elle a fait. Du premier au dernier de ses disques, elle a fait des choix artistiques incroyables. »

