Il a fallu trois albums avant de découvrir I Break Horses. Avec sa musique électro et dream pop envoûtante, on ne s’étonne pas que le duo soit originaire de Suède, comme les groupes The Knife et Little Dragon.

Émilie Côté

La Presse

I Break Horses est formé de la chanteuse Maria Lindén et de Fredrik Balck. Le duo a connu un grand succès avec son premier album, qui lui a permis de tourner avec M83 et Sigur Rós.

Fruit de six années de création, ce troisième album baptisé Warnings s’ouvre avec une chanson de neuf minutes, qui nous transporte dans une autre dimension.

Pendant près d’une heure, notre guide sera Maria Lindén avec sa voix céleste et magnétique. Ses chansons sont source d’évasion, d’émotion et même d’émancipation.

C’est à la fois sombre et lumineux. Expérimental et pop. Puissant et contemplatif. On aime toutes les directions que prend l’album : les basses suaves de la pièce I Live at Night, la rythmique en escalade de Neon Lights et la finale saturée à l’Auto-Tune.

IMAGE TIRÉE DU WEB Warnings, de I Break Horses

À découvrir si vous aimez des groupes comme Austra et Bat for Lashes. Si vous êtes capable de trouver un moment pour l’écouter attentivement, vous oublierez sans doute tout ce qui se passe autour de nous...

★★★★

Électro. I Break Horses. Warnings. Bella Union.