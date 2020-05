Jason Mraz a dévoilé le premier extrait de son nouvel album, qui sortira le 19 juin. Il s’agit de la pièce-titre Look for the Good, qui nous invite « à voir le positif dans tout ».

Émilie Côté

La Presse

« Je n’aurais jamais pu imaginer, il y a un an, quand j’ai écrit cet album, combien son message serait d’actualité », a déclaré la vedette pop dans un communiqué.

Composé et enregistré dans le studio privé de Mraz, dans sa maison du sud de la Californie, Look for the Good perpétue son amour du reggae.

