ICI Musique tiendra un festival virtuel du 17 mai au 4 juin.

Émilie Côté

La Presse

Le petit Festival ICI Musique débutera le 17 mai avec StudioFest, une journée de prestations musicales animée par Philippe Fehmiu. Seront réunis 10 artistes, dont Cœur de pirate, Émile Proulx-Cloutier, Les sœurs Boulay, Ilam, et Élisapie, qui offriront des prestations virtuelles d’une vingtaine de minutes dans différents lieux et en direct dans certains cas.

Il sera possible pour le public de commenter et d’interagir avec les musiciens, et même de leur faire des demandes spéciales.

Première : un artiste rap sera parmi les cinq Révélations Radio-Canada annoncées le 20 mai.

ICI Musique a aussi annoncé la diffusion de quatre émissions.

De musique et d’amour, coanimée par Yannick Nézet-Séguin et Marie-Christine Trottier, sera diffusée 18 au 21 mai, à 20 h. Le thème : le pouvoir de communion de la musique.

Yannick Nézet-Séguin fera aussi découvrir aux auditeurs des compositeurs, œuvres et artistes qui ont marqué son parcours musical et personnel.

Ensuite, à la même heure, du 25 au 28 mai, Marie-Christine Trottier animera une émission qui rend homme à Kent Nagano et à son grand héritage dans l’histoire culturelle montréalaise. Alors que le mandat du Maestro s’achève, les auditeurs pourront écouter plusieurs œuvres mémorables qu’il a dirigées avec l’Orchestre symphonique de Montréal, dont Pierre et le loup de Prokofiev et le Carnaval des animaux des Saint-Saëns.

Enfin, du 1er au 4 juin, ICI Musique diffusera de « grands moments musicaux » des dernières années, captés entre autres au Festival de Lanaudière, lors des Concerts aux Îles du Bic et au Festival de musique baroque de Lamèque.