Isabelle Simard et Éric Larochelle, deux interprètes de chansons bien connus dans la région de Charlevoix.

Le festival le Festif ! a annoncé mercredi après-midi le lancement de la Série Locale, présentée en marge de sa 11e édition qui a été reportée en juillet 2021.

Luc Boulanger

La Presse

Action. Réaction. Après l’annulation de son rendez-vous estival, l’équipe du Festif ! a décidé « d’offrir des concepts et des activités qui feront du bien aux citoyens de Charlevoix », résume Clément Turgeon, directeur général et artistique. Tout en poursuivant « notre mission de diffusion culturelle et de faire découvrir des artistes locaux ».

La Tournée de portes

Le premier concept de ce volet local, la Tournée de portes, mettra en place des mini-concerts avec des artistes de la région qui se rendront devant le domicile des citoyens de Baie-St-Paul, selon un horaire préétabli par l’équipe du Festif ! Les personnes intéressées peuvent faire leurs choix auparavant en remplissant un formulaire en ligne sur la page Facebook de l’événement.

Ces courts concerts permettront au public de vivre un spectacle de proximité, devant leur domicile, et ce gratuitement, le temps d’une chanson, en respectant les directives sanitaires des autorités publiques.

La première livraison musicale se fera ce samedi 2 mai, avec Isabelle Simard et Éric Larochelle, deux chanteurs bien connus dans la région de Charlevoix. Le couple de musiciens, dont les chansons sont livrées dans une ambiance amicale et humoristique, s’arrêtera à 16 portes de Baie-Saint-Paul.

Les prochains artistes participants de nouveaux projets communautaires seront annoncés au cours des semaines à venir.

