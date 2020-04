Stronger Together, Tous Ensemble : à la hauteur

L’initiative de Lady Gaga a fait des petits et a donné lieu à la version canadienne Stronger Together, Tous ensemble, diffusée dimanche soir sur le web et plusieurs chaînes télévisées du pays. De Justin Bieber à Bryan Adams en passant par Marie-Mai, Céline Dion et Drake, plus de 70 artistes et personnalités publiques ont fait des apparitions lors de l’évènement télévisuel de 90 minutes. Notre compte rendu de l’émission somme toute glamour et de bon ton.