Les temps sont difficiles au Canada, mais nous sommes tous dans le même bateau et il y a de l’espoir à l’horizon.

La Presse canadienne

Tel était le message du concert-bénéfice virtuel Stronger Together, Tous Ensemble diffusé dimanche soir, une manifestation de soutien aux travailleurs qui sont en première ligne dans la lutte contre la COVID-19.

Une foule d’artistes, d’athlètes, d’auteurs, de militants et même d’astronautes canadiens ont tour à tour pris la parole depuis leur domicile respectif pendant l’émission de 90 minutes diffusée sur des dizaines de plateformes de télévision, de service en continu et de radio.

Le concert-émission visait également à recueillir 150 millions pour venir en aide à la campagne de financement des Banques alimentaires Canada, dont le nombre de personnes ayant recours à ses services a explosé depuis le début de la pandémie.

Le rockeur montréalais Sam Roberts a donné le coup d’envoi de l’émission avec une interprétation édifiante de son succès de 2014 We’re All In This Together, interprété avec trois enfants à ses côtés jouant de la musique.

L’animateur Rick Mercer lui a succédé. Il a déclaré que le titre de l’émission « s’appliquait à notre pays et à notre peuple ».

M. Mercer a ajouté que les Canadiens étaient de tout cœur avec leurs concitoyens de la Nouvelle-Écosse, où s’est déroulée la tuerie la plus meurtrière du pays il y a une semaine.

Un nombre impressionnant de personnalités publiques ont pris part à l’évènement spécial, encourageant les Canadiens à rester chez eux, à être forts et à soutenir les travailleurs de première ligne et Banques alimentaires Canada.

Justin Bieber, Michael Buble, Avril Lavigne et plusieurs autres musiciens ont collaboré à une interprétation de Lean on Me de Bill Withers, décédé le mois dernier.

La langue de Félix Leclerc ne s’est fait entendre que 20 minutes après le début de l’émission lors d’une intervention de Céline Dion.

« Nous vivons présentement des moments incroyablement difficiles, a-t-elle dit. J’espère que vous faites de votre mieux pour rester en santé et aussi positifs que possible. »

Du côté québécois, Marie-Mai, Charlotte Cardin et Georges St-Pierre ont aussi participé à l’émission.

L’acteur et musicien torontois Kiefer Sutherland a salué son défunt grand-père Tommy Douglas, qui est considéré par plusieurs comme le père de l’assurance-maladie, dans son salut aux travailleurs de la santé de première ligne.

Le rappeur torontois Drake est apparu après un bref commentaire du premier ministre Justin Trudeau pour clôturer l’émission par des encouragements.

« Je me suis retrouvé à l’hôpital l’autre jour en raison d’une blessure au pied, et juste de voir le moral, les sourires et la bonne humeur sur les visages de tous ceux que j’ai rencontré malgré tout ce qui se passait, c’est tout simplement incroyable de voir des gens qui doivent quitter leur famille chaque jour et aller travailler au cœur de cette crise, malgré les dangers, c’est vraiment la colle qui nous unis, a-t-il raconté. Alors merci, merci beaucoup. »