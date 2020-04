Une tournée des ciné-parcs permettra au public de bientôt revoir les 2Frères en spectacle cet été.

Luc Boulanger

La Presse

L’équipe du populaire duo 2Frères met sur pied un projet porteur et original qui permettra au public québécois de voir les artistes en spectacle, tout en respectant les règles de distanciation sociale de la COVID-19. Le duo vient d’annoncer, mercredi après-midi, qu’il fera une tournée des ciné-parcs à travers la province l’été prochain.

Ces spectacles seront présentés sur une scène mobile et pour un public qui restera confiné... dans leur voiture. « Ainsi, avec une équipe minimale de techniciens, la prestation sera à la fois en direct sur scène, mais également projetée sur écran géant et diffusée dans les voitures pour le plus grand bonheur des familles présentes », explique-t-on par voie de communiqué.

Les 2Frères démarrera cette tournée spéciale du Québec, à Rimouski, le 11 juillet, puis à Matane, le lendemain. On aménagera des ciné-parcs spécialement pour l’occasion. Ces deux concerts auront lieu dans le cadre des événements musicaux Les Grandes Fêtes TELUS et Éole en musique.

Le duo visitera également le ciné-parc de Val-Morin le 7 août et celui d’Orford les 12 et 13 août. Les autres dates et les villes de la tournée complète seront annoncées d’ici quelques jours.

Pour plus de détails, on peut aussi aller sur leur page Facebook officielle du duo musical : https://www.facebook.com/2freres/