Fiona Apple : coup de poing ★★★★

Intense, entière et marginale, Fiona Apple est connue pour son approche sans compromis. Fetch the Bolt Cutters, son premier album en huit ans, s’inscrit dans l’air confiné du temps puisque la Californienne l’a enregistré dans sa maison de Venice Beach avec les musiciens Amy Aileen Wood, Sebastian Steinberg et Davíd Garza. Il en émane un son brut et très percussif. On y entend les jappements de ses chiens, son souffle, du bruit ambiant…