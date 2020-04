PHOTO JOEL C RYAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Chris Martin de Coldplay, Dua Lipa, Rita Ora, Bastille et Ellie Goulding font partie des stars britanniques qui ont prêté leurs voix à une reprise de la chanson Times Like These, de Foo Fighters, dont les profits iront entre autres à un fonds de l’Organisation mondiale de la santé.

Alexandre Vigneault

La Presse

La chanson doit être rendue publique le 23 avril, et le clip qui l’accompagne, le même jour, pour The Big Night In, émission spéciale de trois heures mêlant musique et humour présentée sur la chaîne BBC One.

Cette initiative s’ajoute à quantité d’autres, dont le concert One World : Together at Home, piloté par Lady Gaga et présenté samedi, et Stronger Together/Tous ensemble, initiative canadienne à laquelle participeront entre autres Céline Dion, Bryan Adams, Shania Twain et Michael Bublé dimanche à 19 h sur Radio-Canada, CTV et d’autres chaînes.

